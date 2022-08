New York, due italiani di Rovigo trovati morti in un appartamento del Queens: sospetta overdose, si attende l’autopsia sui cadaveri (Di giovedì 11 agosto 2022) Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal consolato italiano al comando dei Carabinieri di Rovigo. Non si conoscono al momento le cause della morte dei due connazionali, che avevano 38 e 48 anni: il più giovane, Luca Nogaris, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre Alessio Picelli, il più anziano, era un arredatore d’interni (co-titolare di un negozio di arredo-design nella città veneta). Erano soci in affari, nel settore dell’arredamento, e si trovavano nella Grande Mela da circa un mese: ufficialmente per una vacanza, ma in realtà – assieme a un terzo amico, che li aveva raggiunti nella metropoli – volevano studiare sul posto il progetto di ristrutturazione di una casa che gli era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Due, originari di, sono statiin un albergo a New. La notizia è stata comunicata dal consolato italiano al comando dei Carabinieri di. Non si conoscono al momento le cause della morte dei due connazionali, che avevano 38 e 48 anni: il più giovane, Luca Nogaris, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre Alessio Picelli, il più anziano, era un arredatore d’interni (co-titolare di un negozio di arredo-design nella città veneta). Erano soci in affari, nel settore dell’arredamento, e si trovavano nella Grande Mela da circa un mese: ufficialmente per una vacanza, ma in realtà – assieme a un terzo amico, che li aveva raggiunti nella metropoli – volevano studiare sul posto il progetto di ristrutturazione di una casa che gli era stato ...

