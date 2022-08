'Ndrangheta, confiscati 160 milioni di beni a imprenditore reggino (Di giovedì 11 agosto 2022) beni per un valore di oltre 160 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria e da personale della Dia e dello Scico, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria a un imprenditore edile reggino.Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio. Le indagini Secondo quanto emerso dalle indagini, dalla metà degli anni '80 al 2017, l'imprenditore avrebbe avviato e consolidato nel territorio il ruolo di imprenditore edile, facendo leva sul sostegno di storiche locali dapprima quella dei Latella e dal 2000 su quella dei De Stefano. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 agosto 2022)per un valore di oltre 160di euro sono statidalla Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria e da personale della Dia e dello Scico, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria a unedile.Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio. Le indagini Secondo quanto emerso dalle indagini, dalla metà degli anni '80 al 2017, l'avrebbe avviato e consolidato nel territorio il ruolo diedile, facendo leva sul sostegno di storiche locali dapprima quella dei Latella e dal 2000 su quella dei De Stefano.

