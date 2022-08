L’esplosione che ha devastato 40 case ad Evansville in Indiana: 3 morti e un cratere di 60 metri – Il video (Di giovedì 11 agosto 2022) Almeno tre morti e una quarantina di abitazioni distrutte. Questo è il bilancio provvisorio delL’esplosione avvenuta a Evansville, nella zona sud dell’Indiana. Decine di mezzi dei vigili del fuoco sono sul posto. Secondo le autorità locali potrebbero esserci molte più vittime. Le immagini delL’esplosione – di cui non si conoscono al momento le cause – sono finite in rete. L’esplosione, che ha distrutto una quarantina di abitazioni, ha lasciato un cratere di un raggio di sessanta metri. August 10, 2022 In un post su Twitter il sindaco della cittadina Lloyd Winnecke ha condiviso le foto della scena che mostrano case distrutte e danneggiate e cumuli di detriti. Facendo sapere che i primi soccorritori e i dipartimenti locali ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Almeno tree una quarantina di abitazioni distrutte. Questo è il bilancio provvisorio delavvenuta a, nella zona sud dell’. Decine di mezzi dei vigili del fuoco sono sul posto. Secondo le autorità locali potrebbero esserci molte più vittime. Le immagini del– di cui non si conoscono al momento le cause – sono finite in rete., che ha distrutto una quarantina di abitazioni, ha lasciato undi un raggio di sessanta. August 10, 2022 In un post su Twitter il sindaco della cittadina Lloyd Winnecke ha condiviso le foto della scena che mostranodistrutte e danneggiate e cumuli di detriti. Facendo sapere che i primi soccorritori e i dipartimenti locali ...

