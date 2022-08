Le strategie dei social network per proteggere i minori sono davvero efficaci? (Di giovedì 11 agosto 2022) I social network utilizzati dai più giovani, come Snapchat e TikTok, si impegnano sempre di più per garantire la sicurezza delle proprie piattaforme rendendole adatte anche all’utilizzo da parte di ragazzi minorenni che, per esempio, possono frequentare social come TikTok. Spesso questa richiesta di politiche dei social a difesa dei minori risponde a un’esigenza espressa dai genitori di questi giovani utenti, un dato sicuramente rilevante che dimostra una certa apprensione (spesso motivata) dovuta alle insidie del mondo dei social network. Vediamo quanto sono davvero efficaci queste strategie messe in atto dalle principali piattaforme. LEGGI ANCHE > I social ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 agosto 2022) Iutilizzati dai più giovani, come Snapchat e TikTok, si impegnano sempre di più per garantire la sicurezza delle proprie piattaforme rendendole adatte anche all’utilizzo da parte di ragazzi minorenni che, per esempio, posfrequentarecome TikTok. Spesso questa richiesta di politiche deia difesa deirisponde a un’esigenza espressa dai genitori di questi giovani utenti, un dato sicuramente rilevante che dimostra una certa apprensione (spesso motivata) dovuta alle insidie del mondo dei. Vediamo quantoquestemesse in atto dalle principali piattaforme. LEGGI ANCHE > I...

