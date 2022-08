Kevin Chiappalone, estremista simpatizzante di Casapound va a combattere in Ucraina: indagato dalla Procura. «È un mercenario» (Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiama Kevin Chiappalone il primo italiano indagato per essersi recato in Ucraina a combattere con la resistenza. È di Genova, ha 19 anni ed è simpatizzante del movimento di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiamail primo italianoper essersi recato incon la resistenza. È di Genova, ha 19 anni ed èdel movimento di...

dolores20943592 : RT @dottorbarbieri: ?????????? 19enne genovese, Kevin Chiappalone, è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Il si… - nuccia20 : RT @ilriformista: Del 19enne non si hanno notizie certe da circa un mese. “Ho sentito che Putin vuole denazificare l’Ucraina e allora sono… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??C'è il primo Italiano indagato per essere andato a combattere in #Ucraina con la resistenza. E' un genovese di 19 ann… - Lucia23670081 : RT @ultimenotizie: C'è il primo Italiano indagato per essere andato a combattere in #Ucraina con i nazionalisti. E' un genovese di 19 anni,… - devjdian : RT @dottorbarbieri: ?????????? 19enne genovese, Kevin Chiappalone, è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Il si… -