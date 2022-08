Jova Beach Party a Roccella Jonica: il programma e la polemica (Di giovedì 11 agosto 2022) Jova Beach Party a Roccella Jonica arriva con tante polemiche ma non solo. Diverse associazioni si stanno organizzando per raccogliere firme e fermare quello che secondo loro è un “disturbo per la fauna selvatica”. Jova Beach Party a Roccella Jonica: programma e la richiesta di annullamento Lorenzo Jovanotti continua il suo tour con il Jova Beach Party e il 12 e 13 agosto è di scena a Roccella Jonica in Calabria. Secondo le previsioni, circa 30mila persone per ognuna delle due giornate. È da giorni infatti che all’area natura village sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e per l’allestimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)arriva con tante polemiche ma non solo. Diverse associazioni si stanno organizzando per raccogliere firme e fermare quello che secondo loro è un “disturbo per la fauna selvatica”.e la richiesta di annullamento Lorenzonotti continua il suo tour con ile il 12 e 13 agosto è di scena ain Calabria. Secondo le previsioni, circa 30mila persone per ognuna delle due giornate. È da giorni infatti che all’area natura village sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e per l’allestimento ...

enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - Agenzia_Ansa : Il Jova Beach Party scatena le polemiche. Jovanotti si sfoga e apostrofa i suoi detrattori come econazisti: 'Sono m… - Daniela_8277 : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. - LucianoRomeo9 : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. -