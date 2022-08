Ilary Blasi ci ripensa e spiazza tutti | Voglio ritornare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 agosto 2022) Le conseguenze cui porta la rottura di una coppia possono essere le più svariate e inimmaginabili. Dopo quella tra Francesco Totti e, mentre il calciatore si mostra coinvolto in una nuova relazione, la showgirl decide di cambiare la sua vita dando un taglio col passato e aprendosi a nuove possibilità. Francesco Totti esono una delle coppie più chiacchierate dell'anno. L'ex calciatore della Roma Totti e la ex modella e showgirlhanno annunciato la separazione dopo un lungo matrimonio. I due sono stati infatti sposati per ben 17 anni, condividendo anche l'esperienza di genitorialità dei 3 figli Cristian, Chanel e Isabel. Successivamente alla separazione, le voci sui due non hanno smesso un attimo di girare. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che Totti ha già una compagna, ...