Fiamme nella notte in cucina | uomo ustionato ad un braccio e a una gamba

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ponte San Pietro. Lae la sala da pranzo hanno preso fuoco durante lae il proprietario è rimastoad une ad una. È accaduto in via Donatore degli organi e del sangue, a Ponte San Pietro, in una villetta su due piani. L’allarme è arrivato alla centrale dei vigili del fuoco di Bergamo intorno alle 3.40 di: sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento dei volontari di Dalmine e, in supporto, l’autoscala. Il proprietario dell’appartamento è stato subito soccorso e affidato alle cure dei medici del 118. I vigili del fuoco hanno domato lee bonificato l’appartamento.

Vigili del fuoco al lavoro di notte per domare gli incendi che stanno devastando la Gironda, in Francia. I pompieri combattono contro i roghi a Hostensparte sud - occidentale del Paese, al confine con il dipartimento delle Landes. 11 agosto 2022Oltre ai danni materiali, i vasti roghi hanno costretto all'evacuazione di oltre 8.000 persone residentizona interessata dalle. Circa 6.800 ettari di foresta sono finiti in cenere.Nel 2022 in Francia gli incendi hanno già distrutto oltre 57mila ettari di vegetazione. Ora la situazione più critica è nel sud-ovest.