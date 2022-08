Elezioni: Ceccanti, 'Meloni precisi su pdl per prevalenza diritto interno su Ue' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ben due proposte di riforma costituzionale depositate in questa legislatura da Giorgia Meloni scardinano del tutto il rapporto dell'Italia con l'Unione europea, affermando la priorità del diritto interno su quello comunitario nelle materie di competenza della Ue. Non si tratta di una contestazione di singole scelte fatte in sede Ue, ossia del come si fanno le singole scelte e di cosa producono, su cui si può e si deve sempre discutere, fermo restando che la Ue è messa in difficoltà da logiche confederali e unanimistiche, ma della messa in discussione di uno dei fondamenti stessi del diritto dell'Unione". Lo afferma Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera. "Se ciascuno può sottrarsi unilateralmente alle scelte comuni, queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ben due proposte di riforma costituzionale depositate in questa legislatura da Giorgiascardinano del tutto il rapporto dell'Italia con l'Unione europea, affermando la priorità delsu quello comunitario nelle materie di competenza della Ue. Non si tratta di una contestazione di singole scelte fatte in sede Ue, ossia del come si fanno le singole scelte e di cosa producono, su cui si può e si deve sempre discutere, fermo restando che la Ue è messa in difficoltà da logiche confederali e unanimistiche, ma della messa in discussione di uno dei fondamenti stessi deldell'Unione". Lo afferma Stefano, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera. "Se ciascuno può sottrarsi unilateralmente alle scelte comuni, queste ...

