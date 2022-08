Eintracht, Glasner: “Kostic manca tanto. Mi aspetto un esterno” | VIDEO (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tecnico dell'Eintracht sembra più preoccupato del vuoto lasciato dall'esterno Filip Kostic ceduto alla Juve che non dalla sconfitta con il Real. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tecnico dell'sembra più preoccupato del vuoto lasciato dall'Filipceduto alla Juve che non dalla sconfitta con il Real.

MariaC08220254 : @St1Salvatore Ecco perché l'Eintracht colpisce ancora sul mercato. 'Qualcosa accadrà relativamente presto', dice l'… - TuttoBundesliga : ?? Il @realmadrid vince la #UEFASupercup battendo nettamente l’@Eintracht ad Helsinki. I ragazzi di #Glasner parton… - Gio_Dusi : Avendola preparata senza il giocatore più determinante per la fase offensiva da un momento all'altro, per l'Eintrac… - ServadeiDanilo : Niente Supercoppa Europea per l'Eintracht di Kamada e Hasebe: il Real Madrid si impone grazie a Alaba e Benzema. Be… - alessioporcubv : L'Eintracht esce da questa partita a testa alta, peccato per alcune occasione buttate ma il Real, onestamente, è st… -