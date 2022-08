Cervello, pensare 'fa accumulare sostanze tossiche'. Lo studio: meglio non prendere decisioni quando si è stanchi (Di giovedì 11 agosto 2022) pensare stanca , lo dice la scienza ed è meglio non prendere decisioni importanti quando si è affaticati da tante ore di lavoro. Dopo un'attività mentale intensa e prolungata infatti si accumulano ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)stanca , lo dice la scienza ed ènonimportantisi è affaticati da tante ore di lavoro. Dopo un'attività mentale intensa e prolungata infatti si accumulano ...

luca_tata : Devo cambiare cervello. Quando mi dicono Orsi devo pensare al nuotatore, non al museo. - fede2_4 : RT @AnsaScienza: Anche pensare stanca, ma la fatica non è un'illusione creata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come s… - PaoloX68 : RT @AnsaScienza: Anche pensare stanca, ma la fatica non è un'illusione creata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come s… - mouniice : il mio cervello deve capire che se una cosa succede DOMANI allora DOMANI ci devo pensare e al massimo preoccuparmi, non OGGI - EdoardoQuaquini : RT @AnsaScienza: Anche pensare stanca, ma la fatica non è un'illusione creata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come s… -