Calciomercato Inter, la lunga lista di Marotta: gli obiettivi per la difesa (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Inter, la lunga lista di mercato dell’ad Beppe Marotta: ecco quali sono gli obiettivi per la difesa Il primo nome sulla lista dell’Inter per rinforzare la difesa è Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Ma non è l’unico nome sulla lista di Marotta. Occhi anche sul croato del Marsiglia Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. Da tenere sotto controllo anche la situazione di Omeragic dello Zurigo (8 milioni), recentemente ripresosi da un infortunio al menisco. Sulla sfondo rimane invece Acerbi, ma non è il profilo preferito come sottolinea Tuttosport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), ladi mercato dell’ad Beppe: ecco quali sono gliper laIl primo nome sulladell’per rinforzare laè Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Ma non è l’unico nome sulladi. Occhi anche sul croato del Marsiglia Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. Da tenere sotto controllo anche la situazione di Omeragic dello Zurigo (8 milioni), recentemente ripresosi da un infortunio al menisco. Sulla sfondo rimane invece Acerbi, ma non è il profilo preferito come sottolinea Tuttosport. L'articolo proviene ...

