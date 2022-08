Abbandona il calcio per donare il fegato alla madre malata: rinuncia alla carriera ma le salva la vita (Di giovedì 11 agosto 2022) La scelta coraggiosa del calciatore croato Robert Peric-Komsic non poteva non fare il giro del mondo in un baleno. Nel fiore dell’età, e con tutta la vita davanti, a soli 23 anni ha deciso di lasciare il mondo del pallone. La sua non è stata una scelta forzata, dovuta ad esempio ad un infortunio grave sul terreno di gioco come spesso capita a chi fa questo mestiere. La sua decisione invece è stata intimamente voluta, e se ha detto addio alla sua carriera è stato solo per una scelta d’amore. Dimostrando che la vita della propria madre viene prima di qualunque cosa. Prima della passione per il pallone, prima del successo, prima di ogni carriera. Robert Peric-Komsic, 23 anni, calciatore della seconda divisione croata ha Abbandonato la ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) La scelta coraggiosa del calciatore croato Robert Peric-Komsic non poteva non fare il giro del mondo in un baleno. Nel fiore dell’età, e con tutta ladavanti, a soli 23 anni ha deciso di lasciare il mondo del pallone. La sua non è stata una scelta forzata, dovuta ad esempio ad un infortunio grave sul terreno di gioco come spesso capita a chi fa questo mestiere. La sua decisione invece è stata intimamente voluta, e se ha detto addiosuaè stato solo per una scelta d’amore. Dimostrando che ladella propriaviene prima di qualunque cosa. Prima della passione per il pallone, prima del successo, prima di ogni. Robert Peric-Komsic, 23 anni, calciatore della seconda divisione croata hato la ...

Luce_news : Abbandona il calcio per donare il fegato alla madre malata: rinuncia alla carriera ma le salva la vita - zazoomblog : Robert Peric-Komsic abbandona il calcio per salvare la vita di sua madre – La storia - #Robert #Peric-Komsic… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Robert Peric-Komsic abbandona il calcio per salvare la vita di sua madre – La storia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Robert Peric-Komsic abbandona il calcio per salvare la vita di sua madre – La storia - fattoquotidiano : Robert Peric-Komsic abbandona il calcio per salvare la vita di sua madre – La storia -