"Prezzi alti? Ecco come stanno le cose": la verità sullo scontrino da infarto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo scontrino da 500 euro per 4 drink e qualche frutto di mare arrivato sul tavolo di un bar di Mykonos a due turisti americani sta facendo discutere parecchio. come abbiamo ricordato qualche giorno fa, i due turisti si aspettavano un conto salato, ma non così esoso: "Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, Ecco cosa pensavamo. Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro. Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'", ha raccontato Theodora. Poi la rassagenazione: "Sono stata truffata, ma sono stata sciocca. Di solito non cado in questi tranelli". Ma adesso arriva la risposta del ristoratore che prova a spiegare quanto accaduto: "Purtroppo, tutti noi che lavoriamo nel settore dell'ospitalità siamo stati avvicinati da famigerati ‘influencer' che invece di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Loda 500 euro per 4 drink e qualche frutto di mare arrivato sul tavolo di un bar di Mykonos a due turisti americani sta facendo discutere parecchio.abbiamo ricordato qualche giorno fa, i due turisti si aspettavano un conto salato, ma non così esoso: "Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa,cosa pensavamo. Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro. Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'", ha raccontato Theodora. Poi la rassagenazione: "Sono stata truffata, ma sono stata sciocca. Di solito non cado in questi tranelli". Ma adesso arriva la risposta del ristoratore che prova a spiegare quanto accaduto: "Purtroppo, tutti noi che lavoriamo nel settore dell'ospitalità siamo stati avvicinati da famigerati ‘influencer' che invece di ...

