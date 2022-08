Maltempo in Campania, De Luca chiede lo Stato di Emergenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori della Campania e con particolare intensità e gravità l’area del Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stata formalizzata dal Presidente Vincenzo De Luca – sulla base della relazione della Protezione Civile Regionale – la richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza. Nel contempo sono state messe a disposizione risorse della stessa Protezione Civile Regionale per i primi interventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori dellae con particolare intensità e gravità l’area del Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stata formalizzata dal Presidente Vincenzo De– sulla base della relazione della Protezione Civile Regionale – la richiesta di dichiarazione dellodi. Nel contempo sono state messe a disposizione risorse della stessa Protezione Civile Regionale per i primi interventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

