Kostic è il giocatore che mancava alla Juventus

Filip Kostic gioca all'Eintracht Francoforte da quattro stagioni ma ogni anno sembra che debba andar via, troppo forte per il contesto che lo circonda. Doveva andare al Manchester United, all'Inter, al Milan. Il trasferimento alla Lazio, un anno fa, sembrava davvero vicino. Poi la trattativa è naufragata dentro una serie di piccoli dettagli grotteschi. Il suo agente che accusa l'Eintracht di averle dato un indirizzo mail sbagliato per sabotare la trattativa; il club tedesco risponde dicendo che è stata la Lazio a sbagliare mail, dimenticando la lettera 'k' nel nome. Il 31 agosto Kostic viene informato dell'incidente, salta l'allenamento per protesta e anche la partita contro l'Arminia Bielefeld. Il giorno dopo fa pace con allenatore e compagni, torna in campo e ricomincia la sua vita. Come ogni anno, Kostic resta e a ...

