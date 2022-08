Incidente sulla A1, tamponamento fra sette auto: un ferito - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Incidente in autostrada (repertorio) Incidente fra sette auto questa mattina sull'autostrada del Sole, tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Il tamponamento è avenuto all'altezza del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022)instrada (repertorio)fraquesta mattina sull'strada del Sole, tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Ilè avenuto all'altezza del ...

qn_lanazione : Incidente sulla A1, tamponamento fra sette auto: un ferito - in_appennino : RT muoversintoscan '??? Sulla #A1 ci sono 2 km di coda per incidente tra #Firenze Nord e #Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS' - muoversintoscan : ???? Sulla #A1 in direzione Bologna si sono formati 7 km di coda tra #Firenze #Scandicci e #Barberino a causa di un i… - baritoday : Incidente sulla Statale 16 verso Palese: auto fuori strada, feriti due ragazzi - muoversintoscan : ??? Sulla #A1 ci sono 2 km di coda per incidente tra #Firenze Nord e #Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS -