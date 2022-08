Il Sud stretto nelle mani del Centrodestra “a tre”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 9 agosto all’interno della rubrica Spigolature Più che la politica “reale”, da po’ di anni si vive quella “virtuale”. Nella loro volubilità, entusiasmi e depressioni si rincorrono per i sondaggi che quotidianamente vengono effettuati. Ogni variazione un sussulto anche se gli stessi sondaggisti parlano di “forchetta”, dando per scontato che i margini di errore tra previsioni e risultati spesso sono più ampi di quelli stimati. Tuttavia più si avvicina il fatidico redde rationem del 25 settembre, più gli occhi vengono puntati su tabelle e dati. In base a questo quadro teoricamente ipotizzato,8 regioni meridionali ilrisulterebbe vincente. Domanda: ma è un blocco politico “compatto e omogeneo” come possono esserlo 3 partiti con le diversità identitarie, programmatiche ...

matteosalvinimi : #Salvini: al Sud servono infrastrutture, statale 106 deve essere ammodernata, e poi Ponte sullo Stretto: se ne parl… - CiroNoEuro : RT @Poghos2003: @CiroNoEuro Come risolvere la 'Questione meridionale' 1) grandi opere (ponte sullo stretto e alta velocità sotto Napoli) 2)… - Poghos2003 : @CiroNoEuro Come risolvere la 'Questione meridionale' 1) grandi opere (ponte sullo stretto e alta velocità sotto Na… - 500x100 : Dal quarto Viaggio nello Stretto con #mediterraneiinvisibili e #500x100 il dialogo con Santo Gioffré, medico, scri… - AlanPanassiti : @LucaBizzarri Io sono messinese, ed è sempre la solita cazzata. A Messina c'era una associazione 'Ponte Sullo Stret… -

Il Denaro

...che avvolgevano la testa della donna e che sarebbero stati chiusi da un nodo non troppo... Angela Celentano oggi, foto come sarebbe 26 anni dopo scomparsa/ Pista inAmerica La presunta data ...Queste informazioni erano state già confermate agiro dal consigliere per la Sicurezza ... quando a giugno i russi sono andati in visita all'aeroporto di Khasan, adi Teheran, i militari ... Il Sud stretto nelle mani del Centrodestra “a tre” - Ildenaro.it Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 9 agosto all’interno della rubrica Spigolature Più che la politica “reale”, da po’ di anni si vive quella “virtuale”. Nella loro vo ...L’Italia assume il comando dell’operazione militare europea nello Stretto di Hormuz a “difesa” degli interessi delle transnazionali dell’energia e per il “contenimento” della presenza iraniana. Ad (..