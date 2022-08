Ginnastica artistica | Europei 2022 | le azzurre impegnate e l’ordine di salita in qualifica

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella giornata di domani, giovedì 11 agosto, cominceranno glidia Monaco di Baviera, dove l’Italia punta ad essere protagonista. Il direttore tecnico Enrico Casella ha diramato la lista dellein, con il rispettivo ordine di: si comincia con la trave, per proseguire poi con corpo libero, volteggio e parallele. Martina Maggio e Asia D’Amato saranno le due “all-arounder” italiane, quindiin tutti gli attrezzi e in gara per il concorso generale individuale. Trave: Giorgia Villa – Martina Maggio – Asia D’Amato – Angela Andreoli Corpo libero: Martina Maggio – Alice D’Amato – Asia D’Amato – Angela Andreoli Volteggio: Martina Maggio – Asia D’Amato – Alice D’Amato ...

