F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Ungheria 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio d’Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Sul circuito di Budapest, grande rimonta di Max Verstappen dalla decima posizione: il campione in carica vince e allunga ulteriormente su Charles Leclerc. Anche nella classifica costruttori la Red Bull fa il vuoto, sono quasi 100 le lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA piloti AGGIORNATA Max Verstappen 258 Charles Leclerc 178 Sergio Perez 173 George Russell 158 Carlos Sainz 156 Lewis Hamilton 146 Lando Norris 76 Esteban Ocon 58 Valtteri Bottas 46 Fernando Alonso 41 Kevin Magnussen 22 Daniel Ricciardo 19 Pierre Gasly 16 Sebastian Vettel 16 Mick ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Leil Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Budapest, grande rimonta di Max Verstappen dalla decima posizione: il campione in carica vince e allunga ulteriormente su Charles Leclerc. Anche nella classificala Red Bull fa il vuoto, sono quasi 100 le lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 258 Charles Leclerc 178 Sergio Perez 173 George Russell 158 Carlos Sainz 156 Lewis Hamilton 146 Lando Norris 76 Esteban Ocon 58 Valtteri Bottas 46 Fernando Alonso 41 Kevin Magnussen 22 Daniel Ricciardo 19 Pierre Gasly 16 Sebastian Vettel 16 Mick ...

