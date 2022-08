Corsport – Simeone è del Napoli | cambia la formula | Raspadori alla svolta

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilsta per chiudere l’affare Giovannicon il Verona. Una trattativa che virtualmente era vicinachiusura già un mese fa, ma ora assume sempre di più i contorni della concretezza dato che Andrea Petagna va al Monza. I due affari sono strettamente collegati tra di loro, perché ilprenderà i 2,5 milioni di euro per il prestito di Petagna e li girerà al Verona e così fare anche per il riscatto del giocatore ex Spal, saldando il prezzo dell’attaccante argentino. Un giocato di incastri per ilche oltre acontinua a puntare. Altra trattativa vicinadato che ieri sera Carnevali e Marotta hanno chiuso il trasferimento di Pinamonti, dopo una cena documentata da Sky Sport con ...