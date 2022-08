Calciomercato Sassuolo, non solo cessioni: fatta per Pinamonti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andrea Pinamonti sarà il nuovo centravanti del Sassuolo. La trattativa tra i neroverdi e l’Inter è arrivata ad un punto di svolta nelle ultime ore, gli emiliani spenderanno i 20 milioni chiesti dai nerazzurri per la cessione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andreasarà il nuovo centravanti del. La trattativa tra i neroverdi e l’Inter è arrivata ad un punto di svolta nelle ultime ore, gli emiliani spenderanno i 20 milioni chiesti dai nerazzurri per la cessione...

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, l’ad #Carnevali ha commentato la trattativa con il @sscnapoli per Giacomo #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, domani incontro per #Pinamonti: si lavora per chiudere - cn1926it : #Pinamonti-#Sassuolo, summit di mercato con l’#Inter: l’affare libererebbe #Raspadori - sportli26181512 : INTER, E' FATTA PER PINAMONTI AL SASSUOLO: in arrivo 20 milioni, domani le visite mediche: E' fatta per il passaggi… -