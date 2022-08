Atletica, Diamond League: Furlani 7.90 a Montecarlo, Tamberi soffre, Bruni quarta, Folorunso 55.01 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cinque italiani hanno preso parte alla decima tappa della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale itinerante. A Montecarlo lo squillo di maggiore interesse è stato firmato da Mattia Furlani: il 17enne laziale era al debutto nella competizione, con personalità ha saltato 7.90 metri in apertura di gara e ha concluso al settimo posto in una prova vinta dal cubano Maykel Massò (8.35 per il bronzo olimpico) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.31 per il Campione Olimpico) e allo statunitense Marquis Dendy (8.31). Gianmarco Tamberi non è invece riuscito a decollare e sembra pagare ancora a caro prezzo i postumi della positività al Covid-19 riscontata al rientro dai Mondiali. Il Campione Olimpico di salto in alto ha superato 2.20 al secondo tentativo e poi ha commesso tre errori a 2.25, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cinque italiani hanno preso parte alla decima tappa della2022, il massimo circuito internazionale itinerante. Alo squillo di maggiore interesse è stato firmato da Mattia: il 17enne laziale era al debutto nella competizione, con personalità ha saltato 7.90 metri in apertura di gara e ha concluso al settimo posto in una prova vinta dal cubano Maykel Massò (8.35 per il bronzo olimpico) davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.31 per il Campione Olimpico) e allo statunitense Marquis Dendy (8.31). Gianmarconon è invece riuscito a decollare e sembra pagare ancora a caro prezzo i postumi della positività al Covid-19 riscontata al rientro dai Mondiali. Il Campione Olimpico di salto in alto ha superato 2.20 al secondo tentativo e poi ha commesso tre errori a 2.25, ...

