Alessia Cammarota è furiosa: "Smettetela di parlare dei miei soldi.." (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alessia Cammarota sbotta contro l'invadenza da social dei propri follower. Molto spesso, infatti, il limite tra lo schermo e la vita reale diventa troppo sottile e un commento in più può generare una ferita vera. Ecco cosa è successo all'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Ex corteggiatrice del salotto pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Alessia Cammarota è uno dei volti che è entrato a pieno titolo nel cuore del pubblico del programma. A prescindere dall'esito dei tentativi di corteggiamento che si svolgono all'interno dello show della De Filippi, i telespettatori si affezionano a proprio piacimento ad alcuni personaggi. È il caso di Alessia Cammarota che dopo aver frequentato il programma è riuscita a ottenere una platea digital di tutto rispetto. Il numero dei suoi ...

