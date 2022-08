Un posto al sole anticipazioni: Nunzio e l’arma segreta (Di martedì 9 agosto 2022) Nunzio rispolvera una sua vecchia qualità per ritrovare Chiara mentre Raffaele non si rassegna ad aver perso l’amore di Ornella. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci danno sapere che Nunzio pur di trovare Chiara sarà disposto a tutto. Il giovane per farlo metterà in atto una sua arma segreta, trovando così il modo di pagarsi un’investigatore. Nunzio trova una soluzione per pagarsi l’investigatore (web)Intanto, Raffaele è ormai disperato nell’aver perso per sempre Ornella. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda questa sera come sempre su Rai 3 dalle ore 20.40 circa. Un posto al sole, Nunzio pronto a tutto per trovare Chiara Le ... Leggi su formatonews (Di martedì 9 agosto 2022)rispolvera una sua vecchia qualità per ritrovare Chiara mentre Raffaele non si rassegna ad aver perso l’amore di Ornella. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci danno sapere chepur di trovare Chiara sarà disa tutto. Il giovane per farlo metterà in atto una sua arma, trovando così il modo di pagarsi un’investigatore.trova una soluzione per pagarsi l’investigatore (web)Intanto, Raffaele è ormai disperato nell’aver perso per sempre Ornella. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda questa sera come sempre su Rai 3 dalle ore 20.40 circa. Unalpronto a tutto per trovare Chiara Le ...

