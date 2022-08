Torneo Olimpico 2024 al Roland Garros: è ufficiale (Di martedì 9 agosto 2022) Chissà se Rafael Nadal si farà ingolosire e cercherà di allungare la sua carriera almeno fino al 2024 per potersi giocare un'altra medaglia olimpica al Roland Garros? Gli organizzatori dei Giochi ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Chissà se Rafael Nadal si farà ingolosire e cercherà di allungare la sua carriera almeno fino alper potersi giocare un'altra medaglia olimpica al? Gli organizzatori dei Giochi ...

Sarà invece solo la seconda volta da quanto il tennis è stato ufficialmente riammesso ai Giochi, nel 1988, che il torneo si giocherà sul "rosso". Dopo quell'edizione vinta a Seul, su campi in duro, ...