"Serve l'anti-Meloni". La bomba politica Sorgi e in diretta arriva il messaggio del deputato (Di martedì 9 agosto 2022) Mara Carfagna può essere l'anti-Meloni? Sì, secondo Matteo Renzi. Durante la puntata del talk politico di La7 In Onda, martedì 9 agosto, i conduttori Luca Telese e Marianna Aprile hanno intervistato la ministra per il Sud e la coesione sociale, passata da Forza Italia ad Azione di Carlo Calenda, partito dato al 2% secondo un sondaggio di youtrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto. In collegamento, il giornalista e già direttore Marcello Sorgi prima ha osservato che Calenda è un grande comunicatore e potrebbe raddoppiare o triplicare la percentuale che a oggi gli viene riconosciuta e poi ha pungolato Carfagna: “Mi è venuto in mente che in questa campagna elettorale ci vuole un'anti-Meloni, non c'è, manca”. Un assist perfetto per Telese che ha preso la parola rivelando un retroscena: “Proprio ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Mara Carfagna può essere l'? Sì, secondo Matteo Renzi. Durante la puntata del talk politico di La7 In Onda, martedì 9 agosto, i conduttori Luca Telese e Marianna Aprile hanno intervistato la ministra per il Sud e la coesione sociale, passata da Forza Italia ad Azione di Carlo Calenda, partito dato al 2% secondo un sondaggio di youtrend per SkyTg24 sulle intenzioni di voto. In collegamento, il giornalista e già direttore Marcelloprima ha osservato che Calenda è un grande comunicatore e potrebbe raddoppiare o triplicare la percentuale che a oggi gli viene riconosciuta e poi ha pungolato Carfagna: “Mi è venuto in mente che in questa campagna elettorale ci vuole un', non c'è, manca”. Un assist perfetto per Telese che ha preso la parola rivelando un retroscena: “Proprio ...

tempoweb : 'Serve l'anti-Meloni'. La bomba politica di Sorgi a #inonda E in diretta arriva il messaggio del deputato #9agosto… - La7tv : #inonda Telese legge un messaggio curioso in diretta - antoniocomo1981 : @laura_maffi In questo preciso memento serve sapere come risolverete il problema caro energia e come abbasserete l’… - Pippologo : @ClaudioZuliani Serve un allenatore vero non L anti calcio da 9 milioni - gerardo300169 : @berlusconi @EPPGroup FdI e Lega sono sovranisti, anti europeisti e no atlantisti. Non è possibile un governo di de… -