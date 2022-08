Roma ‘Dammi i soldi’ | al rifiuto picchia il ‘rivale’ e gli incendia casa

(Di martedì 9 agosto 2022) Prima ha scavalcato un cancello, si è introdotto nelladel, suo connazionale, poi ha iniziato a minacciarlo. E a farlo con una bottiglia usata a mo’ di arma. Il motivo? Pretendeva 40 euro. Ma aldell’uomo lui, un brasiliano di 21 anni, ha iniziato a dare in escandescenze: lo ha aggredito, lo ha colpito con un pugno, poi gli ha lanciato la bottiglia contro. Poteva bastare. E invece: prima di andare via da quell’appartamento ha dato fuoco a un materasso e, quindi, in poco tempo le fiamme hanno avvolto la. Chi è l’aggressore Solo grazie all’immediato intervento degli agenti del Commissariato Porta Maggiore e dei Vigili del Fuoco si è potuto evitare il peggio. Quando gli agenti sono arrivati il 21enne brasiliano, con precedenti di polizia, è stato trovato seduto all’esterno dell’abitazione in ...

Ma il 21enne non si è accontentato e ha continuato a minacciarlo di colpirlo con un coltello, che in realtà non possedeva: 'tutti i soldi o ti ammazzo!'. A quel punto, vedendo due auto della ...