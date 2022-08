Primi contatti Renzi-Calenda: ipotesi lista unica con Carfagna candidata premier (Di martedì 9 agosto 2022) L'operazione "Terzo Polo", che ricorda il cartello elettorale di Mario Monti nel 2013, parte con l'ostacolo delle firme e lo scontro sulle quote nei collegi e nei posti del listino Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) L'operazione "Terzo Polo", che ricorda il cartello elettorale di Mario Monti nel 2013, parte con l'ostacolo delle firme e lo scontro sulle quote nei collegi e nei posti del listino

romeoagresti : Il #Galatasaray è concretamente su #Rugani, ma i primi contatti - in termini di cifre - non soddisfano la #Juve. Pr… - IaconeOsvaldo : RT @DiUbriachi: La #Juventus fa sul serio per #Depay. Ci sono stati dei primi contatti, la Juventus sta pensando si preparare un contratto… - Antonin30880485 : RT @DiUbriachi: La #Juventus fa sul serio per #Depay. Ci sono stati dei primi contatti, la Juventus sta pensando si preparare un contratto… - ZonaBianconeri : RT @DiUbriachi: La #Juventus fa sul serio per #Depay. Ci sono stati dei primi contatti, la Juventus sta pensando si preparare un contratto… - Vincenzo140893 : RT @DiUbriachi: La #Juventus fa sul serio per #Depay. Ci sono stati dei primi contatti, la Juventus sta pensando si preparare un contratto… -