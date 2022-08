M5S, il ‘non ci sto’ di Di Battista: “Grillo padre padrone” (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Nodo liste sul tavolo di Giuseppe Conte, mentre entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. I vertici 5 Stelle sono alle prese con la scrematura delle auto-candidature pervenute online entro il termine dell’8 agosto. Dopodiché si metterà in moto la macchina delle parlamentarie per la scelta dei candidati pentastellati, che probabilmente saranno celebrate il 16 agosto. A Conte toccherà poi risolvere il rebus della composizione delle liste, a partire dalla scelta dei capilista: fonti di vertice assicurano all’Adnkronos che in questo caso il leader M5S potrebbe tenere conto delle preferenze ottenute dai candidati alle parlamentarie. L’ex premier, ritornato al lavoro nella sede del Movimento dopo alcuni giorni trascorsi a San Felice Circeo, per ora non si sbilancia e preferisce mantenere il massimo riserbo. Quel che è certo è che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Nodo liste sul tavolo di Giuseppe Conte, mentre entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. I vertici 5 Stelle sono alle prese con la scrematura delle auto-candidature pervenute online entro il termine dell’8 agosto. Dopodiché si metterà in moto la macchina delle parlamentarie per la scelta dei candidati pentastellati, che probabilmente saranno celebrate il 16 agosto. A Conte toccherà poi risolvere il rebus della composizione delle liste, a partire dalla scelta dei capilista: fonti di vertice assicurano all’Adnkronos che in questo caso il leader M5S potrebbe tenere conto delle preferenze ottenute dai candidati alle parlamentarie. L’ex premier, ritornato al lavoro nella sede del Movimento dopo alcuni giorni trascorsi a San Felice Circeo, per ora non si sbilancia e preferisce mantenere il massimo riserbo. Quel che è certo è che non ...

