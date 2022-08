Kostic Juve, ormai ci siamo: annuncio ufficiale dell’Eintracht (Di martedì 9 agosto 2022) Kostic Juve, ormai ci siamo per il passaggio dell’esterno serbo in bianconero: annuncio ufficiale da parte dell’Eintracht L’Eintracht rinuncerà a Filip Kostic nella finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid in programma domani 10 agosto. L’esterno è in trattative finali con un nuovo club (la Juventus). L’annuncio – «Filip è stato esemplare nella scorsa stagione e ha contribuito alla vittoria di UEFA Europa League. Abbiamo sempre detto che, con un’offerta valida per tutte le parti, non gli mettiamo i bastoni tra le ruote e siamo disposti a parlare. Attualmente siamo impegnati in colloqui promettenti con un’altra società e si sta delineando una soluzione. Abbiamo una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)ciper il passaggio dell’esterno serbo in bianconero:da parteL’Eintracht rinuncerà a Filipnella finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid in programma domani 10 agosto. L’esterno è in trattative finali con un nuovo club (lantus). L’– «Filip è stato esemplare nella scorsa stagione e ha contribuito alla vittoria di UEFA Europa League. Abbiamo sempre detto che, con un’offerta valida per tutte le parti, non gli mettiamo i bastoni tra le ruote edisposti a parlare. Attualmenteimpegnati in colloqui promettenti con un’altra società e si sta delineando una soluzione. Abbiamo una squadra ...

romeoagresti : È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht… - romeoagresti : #Kostic sempre più vicino alla #Juve: i bianconeri confidano di chiudere l’operazione alzando la parte dei bonus //… - _Morik92_ : Accordo #Juve-#Eintracht sulla base di 15mln di parte fissa, i due club - dopo i contatti positivi degli scorsi gio… - juvetino96 : RT @romeoagresti: È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht for t… - CavaliereBianc6 : RT @Interistadoc10: @DiMarzio @juventusfc @Eintracht Eh no cara Juve, stai trattando con una squadra tedesca, questa volta i giochetti non… -