Identificato in Cina nuovo virus in 35 persone, colpisce anche fegato e reni (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Un nuovo virus ha infettato 35 persone in Cina, nelle province di Shandong e Henan. Si chiama Langya virus (LayV), del genere henipavirus, ed è stato Identificato nei tamponi faringei grazie all'analisi metagenomica e poi all'isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato sul 'Nejm', questa infezione - una zoonosi - provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può compromettere anche la funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l'henipavirus; l'unica terapia è la gestione delle complicanze. Il genere henipavirus è una delle zoonosi emergenti nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Unha infettato 35in, nelle province di Shandong e Henan. Si chiama Langya(LayV), del genere henipa, ed è statonei tamponi faringei grazie all'analisi metagenomica e poi all'isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati die Singapore e pubblicato sul 'Nejm', questa infezione - una zoonosi - provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può comprometterela funzionalità epatica e quella renale. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per l'henipa; l'unica terapia è la gestione delle complicanze. Il genere henipaè una delle zoonosi emergenti nella ...

lacittanews : Un nuovo virus cinese che attacca la funzionalità di fegato e reni con tassi di mortalità che teoricamente possono… - ereike05 : RT @fisco24_info: Cina, identificato nuovo virus: colpisce anche fegato e reni: (Adnkronos) - E' il Langya henipavirus (LayV), non c'è trat… - Renato65497671 : Cina, identificato nuovo virus: colpisce anche fegato e reni - Renato65497671 : Cina, identificato nuovo virus: colpisce anche fegato e reni - autocostruttore : RT @fanpage: Un nuovo virus è stato scoperto in Cina e al momento ha già contagiato 35 persone in 2 diverse province. Si tratta di un virus… -