Alexis Sanchez è atterrato a Marsiglia, fuochi d'artificio per lui (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo aver risolto il contratto con l' Inter , il cileno Alexis Sanchez è atterrato questa sera all'aeroporto Marignane di Marsiglia . Lo scrive il sito francese Le Phoceen . Il sudamericano passerà ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo aver risolto il contratto con l' Inter , il cilenoquesta sera all'aeroporto Marignane di. Lo scrive il sito francese Le Phoceen . Il sudamericano passerà ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: oggi è la giornata della risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez. L'annuncio… - DiMarzio : L'arrivo di Alexis #Sanchez a Marsiglia e l'accoglienza dei tifosi dell'@OM_Officiel: - MarcoBovicelli : Alexis #Sanchez in partenza per #Marsiglia: l’attaccante è arrivato poco fa in aeroporto a Milano, ad attenderlo u… - Olympiiendu25 : @AigleRoyal_7 @Alexis_Sanchez Merci poto - dawidone87 : @GoalItalia @OM_Officiel @Alexis_Sanchez Mi dispiace per l'OM -