Alex Belli spiazza tutti: "Addio..", non lo rivedremo più (Di martedì 9 agosto 2022) Alex Belli ha recentemente fatto un annuncio che ha mandato tutti i suoi fan nel più totale sconforto. Vediamo cosa ha detto l’amato personaggio televisivo parmense Molto di recente è stato comunicato su Twitter che Alex Belli rimarrà lontano dalla televisione per un lungo periodo. Egli stesso ha specificato di avere intenzione di concedersi un anno sabbatico e di non voler partecipare a nessuno show della TV generalista. Non tutti, però, credono che ciò possa accadere. Solo poche settimane fa, infatti, aveva dichiarato esattamente l’opposto. Apprendiamo su diversi siti d’informazione on line che non molto tempo fa si era detto molto interessato a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip anche solo per un cameo. A Superguida Tv ha dichiarato che sarebbe molto felice di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022)ha recentemente fatto un annuncio che ha mandatoi suoi fan nel più totale sconforto. Vediamo cosa ha detto l’amato personaggio televisivo parmense Molto di recente è stato comunicato su Twitter cherimarrà lontano dalla televisione per un lungo periodo. Egli stesso ha specificato di avere intenzione di concedersi un anno sabbatico e di non voler partecipare a nessuno show della TV generalista. Non, però, credono che ciò possa accadere. Solo poche settimane fa, infatti, aveva dichiarato esattamente l’opposto. Apprendiamo su diversi siti d’informazione on line che non molto tempo fa si era detto molto interessato a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip anche solo per un cameo. A Superguida Tv ha dichiarato che sarebbe molto felice di ...

