Alessandro Di Battista contro Beppe Grillo (Di martedì 9 agosto 2022) Lo ha definito «padre padrone» del M5S, spiegando la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Lo ha definito «padre padrone» del M5S, spiegando la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni

fanpage : 'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivist… - Agenzia_Ansa : M5s, Alessandro Di Battista spiega in un video le motivazioni della sua scelta di non candidarsi alle parlamentarie… - ilpost : Alessandro Di Battista contro Beppe Grillo - Beppe_murg : RT @campanavalerio: Perché non sarò candidato alle prossime elezioni e cosa farò. Alessandro Di Battista - antobgl : RT @campanavalerio: Perché non sarò candidato alle prossime elezioni e cosa farò. Alessandro Di Battista -