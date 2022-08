Uomini e Donne anticipazioni 8 agosto 2022, scelta la nuova rivale di Ida Platano (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è un mistero per nessuno che Ida Platano sia considerata sia dai telespettatori che dalla redazione di Uomini e Donne come la degna erede di Gemma Galgani, le cui vicende sentimentali hanno sempre meno spazio in trasmissione. E come ogni protagonista che si rispetti, anche Ida ha bisogno di una rivale. E quest’ultima non sarebbe un’altra dama del trono over, bensì un’ex corteggiatrice del trono classico… Federica Aversano! Quanto guadagna Maria de Filippi al mese? Dopo avervi svelato quanto guadagna ogni anno e ogni giorno la signora Costanzo, regina di casa mediaset, ecco quanto guadagna al mese Federica Aversano sarà una nuova dama del parterre di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è un mistero per nessuno che Idasia considerata sia dai telespettatori che dalla redazione dicome la degna erede di Gemma Galgani, le cui vicende sentimentali hanno sempre meno spazio in trasmissione. E come ogni protagonista che si rispetti, anche Ida ha bisogno di una. E quest’ultima non sarebbe un’altra dama del trono over, bensì un’ex corteggiatrice del trono classico… Federica Aversano! Quanto guadagna Maria de Filippi al mese? Dopo avervi svelato quanto guadagna ogni anno e ogni giorno la signora Costanzo, regina di casa mediaset, ecco quanto guadagna al mese Federica Aversano sarà unadama del parterre die ...

