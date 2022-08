“Tutti cadaveri”, i 262 morti di Marcinelle partiti in cerca di fortuna e lavoro (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi 8 agosto di 66 anni fa 262 emigrati lavoravano nella miniera di carbone di proprietà statale di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, quando alle 8.10 del mattino scoppiò un incendio devastante. Solo 13 minatori riuscirono a salvarsi. Gli altri 262 lavoratori, provenienti da dodici Paesi, emigrati in Belgio in cerca di lavoro e stabilità, rimasero intrappolati a oltre 1 chilometro sottoterra, mentre estraevano carbone a ciclo continuo. Più della metà dei minatori era italiana: 136, emigrati da tutta Italia in cerca di fortuna. Come riporta la cronaca, le indagini successive dimostrarono che a causare il violento incendio era stato un carrello, di quelli che i minatori usavano per trasportare il carbone, rimasto incastrato nel monta carichi del pozzo della miniera: tutto era partito da un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi 8 agosto di 66 anni fa 262 emigrati lavoravano nella miniera di carbone di proprietà statale di Bois du Cazier, a, in Belgio, quando alle 8.10 del mattino scoppiò un incendio devastante. Solo 13 minatori riuscirono a salvarsi. Gli altri 262 lavoratori, provenienti da dodici Paesi, emigrati in Belgio indie stabilità, rimasero intrappolati a oltre 1 chilometro sottoterra, mentre estraevano carbone a ciclo continuo. Più della metà dei minatori era italiana: 136, emigrati da tutta Italia indi. Come riporta la cronaca, le indagini successive dimostrarono che a causare il violento incendio era stato un carrello, di quelli che i minatori usavano per trasportare il carbone, rimasto incastrato nel monta carichi del pozzo della miniera: tutto era partito da un ...

