Monza, Galliani prova il colpaccio dalla Lazio: la situazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Manca meno di una settimana all'inizio del campionato e la squadra che sta sorprendendo di più è sicuramente il Monza. Galliani e Berlusconi sono tornati a fare sul serio nel calcio dei grandi e ora non hanno intenzione di scendere nuovamente in Serie B. Per questo stanno allestendo in Brianza una squadra supercompetitiva con giocatori importantissimi che, di solito, non vengono nemmeno accostati a squadre neopromosse. I nomi sono molto importanti e sono del calibro di Sensi, Pessina, Cragno, Marlon ecc… Monza Acerbi Lazio Ma non finisce qui. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il condor starebbe in forte pressing su Acerbi della Lazio per la difesa, che lascerà la Capitale non rientrando più nei piani di Sarri.

