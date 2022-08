Moggi intervista Giorgio Panariello | Il Milan è in mano a gente che conosce il calcio Maldini e Massara

Pall_Gonfiato : #moggi e l'intervista a fatta a #GiorgioPanariello che simpatizza il #Milan - MilanPress_it : Le parole di #Panariello sul #Milan e lo Scudetto????? - liviozeta929 : @mstaff_10 @giampdisan @enricomazzoleni Ma io l'ho sentito in un'intervista recente, parlava di problemi grossi con… - g_zerbato : RT @junews24com: Moggi svela: «Kostic? Altre priorità. E c’è un acquisto sicuro» - LucianoMoggi : RT @junews24com: Moggi svela: «Kostic? Altre priorità. E c’è un acquisto sicuro» -

IlNapolista

Singolarefatta da Lucianoa Panariello per il quotidiano Libero. L'ex dg della Juve parla col comico toscano tifosissimo del Milan che spiega i motivi dello scudetto rossonero Pioli quest'anno ...Sull'edizione odierna di Libero. "Maldini il condottiero di una squadra che supplisce alle lacune con il carattere. Non riuscirei a immaginare un Milan senza di lui" LucianoGiorgio Panariello. Lo fa per l'edizione odierna di Libero, e scrive che lo fa soprattutto perché ama i film comici e perché quelli di Panariello sono per lui i più distensivi. ... Giorgio Panariello intervistato da Moggi: «il Milan è in mano a gente che conosce il calcio» - ilNapolista Sull'edizione odierna di Libero. «Maldini il condottiero di una squadra che supplisce alle lacune con il carattere. Non riuscirei a immaginare un Milan senza di lui» ...LAZIO AGENTE IMMOBILE INTERVISTA - Ciro Immobile è il simbolo degli ultimi anni della Lazio. Il bomber di Torre Annunziata si è affermato come leader biancoceleste e come uno ...