Luca Argentero, tragedia sfiorata a Forte dei Marmi: «Voleva difendere la famiglia». L'accaduto (Di lunedì 8 agosto 2022) Luca Argentero e la rissa – sfiorata – a Forte Dei Marmi per difendere la famiglia. Ecco cos'è successo A cena con moglie e figlia in un noto locale di Forte Dei Marmi, Luca Argentero sfiora la rissa a seguito di un atteggiamento fin troppo invadente da parte di un gruppo di paparazzi. L'attore, protagonista della serie "Doc – Nelle tue mani" e presto conduttore di Striscia La Notizia, è stato "beccato" a inveire contro alcuni fotografi che stavano provando a riprenderlo insieme alla famiglia a Forte dei Marmi. Argentero, dopo aver intimato ai fotografi di allontanarsi, ha perso la pazienza iniziando ad inveire contro il gruppo di paparazzi.

