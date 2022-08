“Li chiameremo Carlo e Diana” | lieto annuncio | 2 bimbi in arrivo a Buckingham Palace

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 8 agosto 2022)Unsta per invadere la Gran Bretagna, a quanto pare dagli ultimi rumors arrivati proprio da una piccola componente della Royal Family. Arriveranno ben due bambini, o almeno così pare. Chi sono i fortunati genitori? Scopriamolo insieme. La Royal Family inglese, capitanata dalla Regina Elisabetta II ormai da 70 anni, è molto numerosa: ogni anno sembra arrivare un nuovo bebè che prende a far parte della famiglia e ora sembra che i prossimi arriveranno presto. Ma qual è la coppia che aspetta non uno ma ben due bambini? Ecco cosa dicono i rumors trapelati in queste settimane, la coppia reale più amata del regno. Kate e William aspettano due gemelli? Il gossip tiene in fibrillazione i sudditi A quanto pare, i Duchi di Cambridge William e Kate aspettano altri due bebè: ...