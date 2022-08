Juventus, Allegri ne perde un altro: salta il Sassuolo (Di lunedì 8 agosto 2022) L’amichevole tra Juventus ed Atletico Madrid ha lasciato molti dubbi nella mente dei tifosi juventini. Ovviamente Max Allegri non era soddisfatto della prestazione, come dimostrano le sfuriate del primo tempo. Se è vero che si tratta solamente di un’amichevole estiva, la Juventus non può prestarsi a certe figure. Inoltre, siccome piove sempre sul bagnato, un’altra tegola ha scosso il gruppo squadra bianconero: Wojciech Szczesny è risultato infortunato dopo l’amichevole. Per il portiere polacco, che è stato sottoposto ad accertamenti questa mattina, si tratta di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra. A comunicarlo è stata la stessa Juventus tramite il proprio sito ufficiale. FOTO: Getty – Szczesny-Juventus-infortunio Si ferma quindi per 20 giorni il migliore della sfida ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) L’amichevole traed Atletico Madrid ha lasciato molti dubbi nella mente dei tifosi juventini. Ovviamente Maxnon era soddisfatto della prestazione, come dimostrano le sfuriate del primo tempo. Se è vero che si tratta solamente di un’amichevole estiva, lanon può prestarsi a certe figure. Inoltre, siccome piove sempre sul bagnato, un’altra tegola ha scosso il gruppo squadra bianconero: Wojciech Szczesny è risultato infortunato dopo l’amichevole. Per il portiere polacco, che è stato sottoposto ad accertamenti questa mattina, si tratta di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra. A comunicarlo è stata la stessatramite il proprio sito ufficiale. FOTO: Getty – Szczesny--infortunio Si ferma quindi per 20 giorni il migliore della sfida ...

