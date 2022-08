Inter, poche luci e tante ombre da Dzeko-Correa (Di lunedì 8 agosto 2022) Precampionato poco felice per Dzeko e Correa Precampionato poco felice per l’Inter in generale e ancor di più per il duo d’attacco formato da Edin Dzeko e Joaquim Correa. I due attaccanti hanno visto poco il campo oscurati dal ritorno della LuLa. Per il Corriere dello Sport, Inzaghi non è preoccupato anche se in campionato servirà decisamente un altro passo. “Nel bilancio di un precampionato nerazzurro non esaltante va messo anche il rendimento a due velocità dell’attacco: discreto Martinez, in crescita Lukaku, discontinuo Correa, in difficoltà Dzeko. Per Inzaghi non il massimo: con cinque sostituzioni a disposizione, avere due punte che possono entrare dalla panchina e sono reduci da una pre season, per usare un termine all’americana, senza ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Precampionato poco felice perPrecampionato poco felice per l’in generale e ancor di più per il duo d’attacco formato da Edine Joaquim. I due attaccanti hanno visto poco il campo oscurati dal ritorno della LuLa. Per il Corriere dello Sport, Inzaghi non è preoccupato anche se in campionato servirà decisamente un altro passo. “Nel bilancio di un precampionato nerazzurro non esalva messo anche il rendimento a due velocità dell’attacco: discreto Martinez, in crescita Lukaku, discontinuo, in difficoltà. Per Inzaghi non il massimo: con cinque sostituzioni a disposizione, avere due punte che possono entrare dalla panchina e sono reduci da una pre season, per usare un termine all’americana, senza ...

