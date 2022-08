Il glaucoma come malattia neurodegenerativa multifattoriale

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Che cos’è il. È unache colpisce il nervo ottico. Nella maggior parte dei casi è dovuta a un aumento della pressione interna dell’occhio che causa, nel tempo, danni permanenti alla vista che sono accompagnati da: riduzione del campo visivo (si restringe lo spazio che l’occhio riesce a percepire senza muovere la testa); alterazioni della papilla ottica (è detta anche testa del nervo ottico ed è visibile all’esame del fondo oculare). I numeri della. Ilè unamolto frequente. Secondo l’OMS nel mondo ne sono affette circa 55 milioni di persone e 25 milioni circa sono quelle che hanno perso la vista del tutto o in parte. Solo in Italia itosi sono circa un milione, ma una persona su due non sa di esserne affetta. La pressione oculare. ...