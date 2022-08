Icardi Monza, parla Galliani: «Aspettiamo e vediamo» (Di lunedì 8 agosto 2022) Adriano Galliani ha fatto il punto per quanto concerne il possibile approdo di Mauro Icardi alla corte del Monza Ai microfoni di Mediaset ha parlato Andriano Galliani sulla situazione Icardi e Monza. «Icardi al Monza? Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Intanto Aspettiamo dei segnali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Adrianoha fatto il punto per quanto concerne il possibile approdo di Mauroalla corte delAi microfoni di Mediaset hato Andrianosulla situazione. «al? Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Intantodei segnali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

