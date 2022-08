Elezioni 2022, slitta incontro Meloni-Salvini-Berlusconi: resta spina collegi (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Qualche dettaglio ancora sul programma, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre, con limature che verranno sicuramente fatte al testo-bozza della scorsa settimana, ma soprattutto la ricerca dell’intesa sui collegi, che sembra ancora un rebus lontano dalla soluzione, dopo le mosse centriste, con le nuove mini-alleanze Cesa-Brugnaro e Toti-Lupi. Per questo, fonti accreditate assicurano che anche questa settimana non ci sarà l’incontro al vertice del centrodestra: Berlusconi, Meloni e Salvini per ora non hanno in agenda un loro meeting, a meno di accelerazioni impreviste, soprattutto sulla ripartizione dei collegi. Sul programma, quasi chiuso, pare certo un aggiustamento sul tema dell’Autonomia differenziata, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Qualche dettaglio ancora sul programma, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre, con limature che verranno sicuramente fatte al testo-bozza della scorsa settimana, ma soprattutto la ricerca dell’intesa sui, che sembra ancora un rebus lontano dalla soluzione, dopo le mosse centriste, con le nuove mini-alleanze Cesa-Brugnaro e Toti-Lupi. Per questo, fonti accreditate assicurano che anche questa settimana non ci sarà l’al vertice del centrodestra:per ora non hanno in agenda un loro meeting, a meno di accelerazioni impreviste, soprattutto sulla ripartizione dei. Sul programma, quasi chiuso, pare certo un aggiustamento sul tema dell’Autonomia differenziata, ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - paolo_r_2012 : Elezioni, Calenda: 'Letta ha fatto un patto con chi è comunista' - telodogratis : Elezioni 2022, niente candidatura per Casalino a parlamentarie 5S -