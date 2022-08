Draghi, l'ultimo decreto con cui ha fregato gli italiani: una scomoda verità (Di lunedì 8 agosto 2022) Un autunno da incubo, con i partiti in campagna elettorale all'assalto della finanziaria e la cassa completamente vuota mentre i primi freddi potrebbero far esplodere la crisi energetica. È questo lo scenario che avrebbe spinto Mario Draghi a togliere le tende anzitempo. Ora, che il premier avesse tutte le sue buone ragioni per evitare di trovarsi in mezzo alla bufera del dopo vacanze è un pensiero che nelle scorse settimane è venuto a molti. D'altra parte, perché rischiare di macchiare un mandato finora costellato da successi? Il ragionamento, tuttavia, è finora rimasto confinato nel campo delle ipotesi, supportato più dalla logica che dai fatti. Poi però ieri Dagospia ha rivelato un colloquio che si sarebbe tenuto dopo l'ultimo Consiglio dei ministri in cui l'ex Bce avrebbe detto a Bruno Tabacci di aver staccato la spina proprio per evitare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Un autunno da incubo, con i partiti in campagna elettorale all'assalto della finanziaria e la cassa completamente vuota mentre i primi freddi potrebbero far esplodere la crisi energetica. È questo lo scenario che avrebbe spinto Marioa togliere le tende anzitempo. Ora, che il premier avesse tutte le sue buone ragioni per evitare di trovarsi in mezzo alla bufera del dopo vacanze è un pensiero che nelle scorse settimane è venuto a molti. D'altra parte, perché rischiare di macchiare un mandato finora costellato da successi? Il ragionamento, tuttavia, è finora rimasto confinato nel campo delle ipotesi, supportato più dalla logica che dai fatti. Poi però ieri Dagospia ha rivelato un colloquio che si sarebbe tenuto dopo l'Consiglio dei ministri in cui l'ex Bce avrebbe detto a Bruno Tabacci di aver staccato la spina proprio per evitare le ...

