Covid 19 in Campania | bollettino del 7 agosto | 1 051 positivi

(Di lunedì 8 agosto 2022)19 in: ildi ieri, domenica 7, parla di 1.051 nuovisu 5.744 tamponi analizzati. Sono 1.051 idi oggi al19 insu 5.744 test effettuati, per un indice di contagio pari al 18,3%, in lieve flessione rispetto al 18,82% fatto registrare ieri e calcolato su

reportrai3 : ??L'emergenza Covid è finita ma la sanità resta in stato di emergenza. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1… - Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - ANSACampania : Covid: Campania; solo 5700 test, indice di contagio al 18,3% - CinqueRighe : ENTI - Regione, COVID I positivi del giorno in Campania - - ParliamoDiNews : Covid Campania, ancora tanti positivi. Bollettino 8 agosto 2022 #bollettino #CoronavirusCovid19 #RegioneCampania… -

, il bollettino dell'8 agosto 2022 Positivi del giorno: 1.051 di cui: Positivi all'antigenico: 990 Positivi al molecolare: 61 Test: 5.744 di cui: Antigenici: 4.578 Molecolari: 1.166 ...Un morto diinnelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva disponibili se ne contano 575, di cui 24 occupati; quelli ...La regione con più casi Covid resta la Lombardia con 3.145 contagi, seguita da Veneto (+2.943), Campania (+2.698), Emilia-Romagna (+2.467) e Lazio (+2.461) (ITALPRESS) - Sono 26.662 i nuovi casi Covid ...Sono 1.051 i positivi di oggi al Covid in Campania su 5.744 test effettuati, per un indice di contagio pari al 18,3%, in lieve flessione rispetto al 18,82% fatto registrare ieri e calcolato su oltre 1 ...