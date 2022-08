Canottaggio | Europei | gli equipaggi azzurri in gara a Monaco di Baviera

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Questa mattina è partita, alla volta didi, la nazionale olimpica e paralimpica diche dall'11 al 14 agosto prenderà parte all'Europeo Assoluto, quest'anno in svolgimento con altre otto discipline, in programma sul bacino remiero dell'Olympic Regatta Center. Una sede remiera ricca di tradizione in cui si sono svolte le Olimpiadi del 1972, i Campionati del Mondo Assoluti del 1981 e del 2007 e ben 13 regate di Coppa del Mondo tra il 1998 e il 2012. Per quanto riguarda la squadra azzurra, agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, questa è formata da 60 atleti tra uomini (34) e donne (26), di cui 54 appartenenti alle categorie Senior e Pesi Leggeri e 6 a quella Pararowing. Una compagine distribuita tra i 19iscritti (11 senior: sei femminili e ...