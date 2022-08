Arriva in ospedale e lo mandano a casa. I medici: ‘È una congestione’ ma muore poco dopo a 31 anni (Di lunedì 8 agosto 2022) È morto a soli 31 anni Gaddo Giusti, impiegato in una ditta termoidraulica di Prato. L’uomo la notte dello scorso 4 agosto intorno all’una si era sentito male ed era andato al pronto soccorso Santo Stefano di Prato. dopo una serie di accertamenti, la mattina successiva, l’uomo era stato dimesso ma pochi giorni dopo la situazione è letteralmente precipitata. Leggi anche: Maria Grazia morta dopo un intervento di routine: accusato di omicidio colposo, il ginecologo rischia il processo 31enne muore poco dopo esser andato in ospedale: lo sfogo della madre A seguito dell’accaduto, la madre della vittima ha postato un esplicativo, eloquente messaggio di accuse su Facebook: ‘dopo aver visto morire mio padre 87enne, soffrire le pene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) È morto a soli 31Gaddo Giusti, impiegato in una ditta termoidraulica di Prato. L’uomo la notte dello scorso 4 agosto intorno all’una si era sentito male ed era andato al pronto soccorso Santo Stefano di Prato.una serie di accertamenti, la mattina successiva, l’uomo era stato dimesso ma pochi giornila situazione è letteralmente precipitata. Leggi anche: Maria Grazia mortaun intervento di routine: accusato di omicidio colposo, il ginecologo rischia il processo 31enneesser andato in: lo sfogo della madre A seguito dell’accaduto, la madre della vittima ha postato un esplicativo, eloquente messaggio di accuse su Facebook: ‘aver visto morire mio padre 87enne, soffrire le pene ...

